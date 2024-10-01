Полтора миллиона тонн зерна собрали в Нижегородской области Экономика

В Нижегородской области с начала уборочной кампании-2024 собрали 1,5 млн тонн зерна. Такие данные прозвучали на заседании комитета нижегородского Заксобрания по АПК.

Средний сбор зерна с 1 гектара составил 26,5 центнера.

К началу октября сельскохозяйственные организации региона собрали 208 тысяч тонн сахарной свеклы, 48 тысяч тонн масличных культур, 191 тысяч тонн картофеля. Эксперты отмечают, что по сравнению с прошлым годом сахарной свеклы накопали больше на 5,5%, намолотили в 3 раза больше семян подсолнечника и заготовили в 2 раза больше овощей.

Сельскохозяйственные товаропроизводители Нижегородской области ведут комплекс работ по уборке урожая и заготовке кормов.

"Нижегородская область полностью обеспечивает себя зерном собственного производства. Несмотря на дождливую погоду в конце лета, мы получили хорошие результаты по итогам уборочной кампании. Да, это не рекорды прошлого года, но планы аграрии выполнили, а значит, жители могут быть уверены, что урожай собран в достаточном количестве", - отметил председатель регионального парламента Евгений Люлин.

Заместитель председателя комитета по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Заксобрания Нижегородской области Игорь Гордеев сообщил, что в регионе продолжается уборка целого ряда культур. При этом фермерские хозяйства к предстоящей зиме практически полностью готовы.

"Сельскохозяйственные организации юго-востока Нижегородской области продолжают уборку сахарной свеклы. Также в регионе заготовлено 32 тысяч тонн овощей. Завершается заготовка кормов для животноводства в период зимовки – сена, силоса и соломы", - рассказал Игорь Гордеев.

Ранее сообщалось, что инвесторы приоритетных проектов в нижегородский АПК получат допподдержку.