Собственника сельхозземли в Нижегородской области привлекли к ответственности за свалку Общество

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В Нижегородской области возбуждено административное дело в отношении сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) колхоз имени Кирова. Причиной стало невыполнение обязательств по рекультивации земель после добычи полезных ископаемых.

Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Марий Эл, нарушения выявлены в ходе внеплановой проверки, проведенной в декабре 2024 года. По ее итогам 7 февраля 2025 года возбуждено дело по ч. 1 ст. 8.7 КоАП РФ.

На земельном участке сельскохозяйственного назначения в городском округе Арзамас была выявлена несанкционированная свалка площадью 0,54 га. Высота отходов местами достигала двух метров.

Свалка состоит из твердых коммунальных и строительных отходов. Согласно проекту рекультивации, собственник был обязан провести восстановительные работы, однако никаких технических мероприятий в установленные сроки выполнено не было.

Россельхознадзор намерен привлечь ответственных лиц к административной ответственности и потребовать устранения нарушений.