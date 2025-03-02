Нижегородцев предостерегли от продажи дебетовых карт
В России начал действовать закон об эскроу-счетах для ИЖС
Пенсии работающих нижегородцев увеличат впервые за 8 лет
В Нижнем Новгороде ужесточат правила использования самокатов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Бизнес
07 марта 2025 14:33  [41] Первые отечественные базовые станции появились в Нижегородской области
07 марта 2025 10:19  [211] Фекальную канализацию ОАО "ГАЗ" в Нижнем Новгороде модернизируют за 41,7 млн рублей
06 марта 2025 10:22  [388] Чугуновский спиртзавод заплатит 669 тысяч рублей за ущерб окружающей среде
06 марта 2025 10:08  [304] Делегация ГП НО "НОФ" посетила с рабочим визитом провинцию Гуандун в КНР
06 марта 2025 07:00  [565] Нижегородские предприниматели жалуются на "черных" торговцев накануне 8 марта
05 марта 2025 20:07  [404] Нижегородские предприниматели приглашаются к участию в вебинаре "Час с торговым представителем РФ в Республике Армения"
05 марта 2025 13:59  [288] Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство" стал одним из самых узнаваемых в 2024 году
05 марта 2025 12:23  [311] ВТБ направит 25 млн рублей на устранение последствий разлива мазута в Керченском проливе
05 марта 2025 11:42  [349] Дополнительное образование для управленцев: НИУ приглашает на курсы повышения квалификации и переподготовки
05 марта 2025 11:40  [412] Дубайская делегация оценила потенциал нижегородских ИТ-компаний
Бизнес

Первые отечественные базовые станции появились в Нижегородской области

07 марта 2025 14:33  [41] Бизнес

Фото: пресс-служба ПАО "МТС"

Цифровая экосистема МТС запустила первые отечественные базовые станции "ИРТЕЯ" в Нижегородской области. Новое оборудование было установлено в двух населенных пунктах региона: в селе Носовая Краснобаковского района и поселке Обход Уренского района. Станции позволили обеспечить быстрым мобильным интернетом примерно 800 жителей населенных пунктов.

"ИРТЕЯ" — это современная телекоммуникационная аппаратура российского производства. Она функционирует в густонаселенных районах так же эффективно, как и в сельской местности с низкой плотностью населения. Установленные базовые станции обеспечивают покрытие высокоскоростным интернетом ключевые объекты инфраструктуры: почтовые отделения, школы, фельдшерско-акушерские пункты и другие учреждения.

"Внедрение современного отечественного оборудования может стать стимулом для развития цифровой инфраструктуры в регионе и заложить основу для появления новых инновационных сервисов, которые сделают жизнь сельчан еще более комфортной. Это откроет новые возможности для развития удаленных районов — от онлайн-медицины до цифровых агротехнологий", - отметил Андрей Белов, директор МТС в Нижегородской области.

Нижегородская область стала одним из первых регионов России, где было установлено оборудование российского телеком-вендора, разрабатывающего и производящего базовые станции. "ИРТЕЯ" построены на основе принципов открытых стандартов Open RAN, что позволяет переносить часть их функций в облачные дата-центры, а не выполнять их непосредственно на станции.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МТС Связь Сотовые операторы
Поделиться:
Новости по теме
06 марта 2025 14:52  [342] На 11% за год выросло число подписчиков госпабликов в Нижегородской области
24 февраля 2025 14:26  [393] "Ростелеком" обеспечил мобильной связью 16 нижегородских сёл и деревень
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
02 марта 2025 17:33Зима, прощай! Как нижегородцы отпраздновали Масленицу
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph