Первые отечественные базовые станции появились в Нижегородской области Бизнес

Фото: пресс-служба ПАО "МТС"

Цифровая экосистема МТС запустила первые отечественные базовые станции "ИРТЕЯ" в Нижегородской области. Новое оборудование было установлено в двух населенных пунктах региона: в селе Носовая Краснобаковского района и поселке Обход Уренского района. Станции позволили обеспечить быстрым мобильным интернетом примерно 800 жителей населенных пунктов.

"ИРТЕЯ" — это современная телекоммуникационная аппаратура российского производства. Она функционирует в густонаселенных районах так же эффективно, как и в сельской местности с низкой плотностью населения. Установленные базовые станции обеспечивают покрытие высокоскоростным интернетом ключевые объекты инфраструктуры: почтовые отделения, школы, фельдшерско-акушерские пункты и другие учреждения.

"Внедрение современного отечественного оборудования может стать стимулом для развития цифровой инфраструктуры в регионе и заложить основу для появления новых инновационных сервисов, которые сделают жизнь сельчан еще более комфортной. Это откроет новые возможности для развития удаленных районов — от онлайн-медицины до цифровых агротехнологий", - отметил Андрей Белов, директор МТС в Нижегородской области.

Нижегородская область стала одним из первых регионов России, где было установлено оборудование российского телеком-вендора, разрабатывающего и производящего базовые станции. "ИРТЕЯ" построены на основе принципов открытых стандартов Open RAN, что позволяет переносить часть их функций в облачные дата-центры, а не выполнять их непосредственно на станции.