Автоэксперт Шкуматов назвал опасной идею о парковках для такси во дворах Общество

В Госдуме предложили разработать меры по регулированию парковки такси во дворах жилых домов, которые будут приниматься на уровне города. В частности, первый зампред Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев предложил выделить специальные зоны для стоянки такси рядом с многоквартирными домами. Данная инициатива вызвала множество вопросов и сомнений.

Автоэксперт Пётр Шкуматов объяснил телеканалу "360", что идея опасна и нереализуема. Он напомнил, что нет закона, регулирующего парковку такси. Во дворах действуют другие правила, и принудительное выделение мест для такси приведёт к конфликтам и штрафам. Реализация идеи потребует пересмотра всех проектов организации дорожного движения, что займёт десятилетие и спровоцирует конфликты.

Шкуматов отметил, что жители не могут жаловаться на такси, так как водители не нарушают правила. Борьба с такси может по итогу привести к борьбе с любыми машинами - и в результате, к покупке дорогих парковок в паркингах в стороне от дома.

Эксперт напомнил, что люди ошибочно считают двор своей территорией, но он принадлежит городу. Если они это поймут, то не будут тратить время на жалобы. По его мнению, лучше заняться управлением домом: создать управляющую компанию, оформить межевание, разработать проекты благоустройства. Это сложная, но полезная работа. А вот жалобы оставят всех без парковок, заключил Шкуматов.