В Думе предложили регулировать цены на цветы в преддверии праздников

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Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов направил в Федеральную антимонопольную службу предложение о законодательном регулировании цен на цветы в преддверии и во время праздников, включая Международный женский день 8 Марта. Об этом сообщает телеканал "360".
Нилов обратил внимание на то, что в этом году стоимость букетов в разных регионах России перед 8 Марта выросла на 40–70%. По его словам, каждый год перед главными праздниками поставщики цветов намеренно повышают цены, что приводит к ажиотажу и многократному увеличению стоимости букетов.
Однако уже на следующий день после праздника цены возвращаются к уровню, который был до праздника. По словам автора обращения, эта проблема существует уже много лет.
Депутат обратился с запросом к представителю ведомства, чтобы узнать их мнение о возможности введения законодательных мер, регулирующих ценообразование на цветы в дни государственных и профессиональных праздников, а также за пару дней до них.
Ранее сообщалось, борьба с незаконной торговлей цветами усилилась в регионе перед Международным женским днём.
Напомним, праздничные букеты подорожали в Нижегородской области в преддверии 8 марта.
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