Нижегородец завел потерявшегося коня на пятый этаж, чтобы спасти от холода Общество

Фото: пресс-служба МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде местный житель приютил потерявшегося коня в подъезде многоэтажного дома, подняв его на пятый этаж. Таким образом он хотел защитить животное от холода, пока не нашлись его владельцы.

Инцидент произошел в районе улицы Мончегорской. Дмитрий, заметив одинокого коня на улице, решил, что тот мог замерзнуть или попасть в беду. Чтобы уберечь животное, он завел его в подъезд своего дома.

Кадры с необычным гостем на лестничной клетке быстро разлетелись по местным Telegram-каналам. Пользователи предположили, что таким образом мужчина мог готовить сюрприз супруге к 8 Марта. Однако в региональном МВД пояснили, что поступок был продиктован исключительно заботой о коне.

Соседи, увидев животное в подъезде, вызвали полицию. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы выяснили, что конь действительно потерялся. Вскоре стражи порядка нашли его владельцев — оказалось, что животное сбежало на самовольную прогулку.

Дмитрий помог полиции передать коня хозяевам, объяснив, что просто не мог оставить его мерзнуть на улице.