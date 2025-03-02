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Общество

Нижегородец завел потерявшегося коня на пятый этаж, чтобы спасти от холода

08 марта 2025 09:00  [53] Общество

Фото: пресс-служба МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде местный житель приютил потерявшегося коня в подъезде многоэтажного дома, подняв его на пятый этаж. Таким образом он хотел защитить животное от холода, пока не нашлись его владельцы.  

Инцидент произошел в районе улицы Мончегорской. Дмитрий, заметив одинокого коня на улице, решил, что тот мог замерзнуть или попасть в беду. Чтобы уберечь животное, он завел его в подъезд своего дома.  

Кадры с необычным гостем на лестничной клетке быстро разлетелись по местным Telegram-каналам. Пользователи предположили, что таким образом мужчина мог готовить сюрприз супруге к 8 Марта. Однако в региональном МВД пояснили, что поступок был продиктован исключительно заботой о коне.  

Соседи, увидев животное в подъезде, вызвали полицию. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы выяснили, что конь действительно потерялся. Вскоре стражи порядка нашли его владельцев — оказалось, что животное сбежало на самовольную прогулку.  

Дмитрий помог полиции передать коня хозяевам, объяснив, что просто не мог оставить его мерзнуть на улице.

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Теги:
Животные МВД
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