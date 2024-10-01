Движение временно ограничат на мосту Нижегородской ГЭС Общество

Фото: Нижегородская транспортная прокуратура

Интервальное перекрытие движения на мосту Нижегородской ГЭС введут с 21:00 21 октября по 06:00 22 октября. Об этом сообщили в филиале ПАО "РусГидро" - "Нижегородская ГЭС".

Отмечается, что продолжительность интервалов перекрытия составит по 60 минут через каждые 30 минут.

Ограничения будут действовать в связи с выполнением демонтажа бетонного основания дорожного полотна.

Ранее сообщалось, что Нижегородская транспортная прокуратура обязала отремонтировать автомобильный мост над шлюзами Городецкого гидроузла.