Движение временно ограничат на мосту Нижегородской ГЭС

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Интервальное перекрытие движения на мосту Нижегородской ГЭС введут с 21:00 21 октября по 06:00 22 октября. Об этом сообщили в филиале ПАО "РусГидро" - "Нижегородская ГЭС".
Отмечается, что продолжительность интервалов перекрытия составит по 60 минут через каждые 30 минут.
Ограничения будут действовать в связи с выполнением демонтажа бетонного основания дорожного полотна.
Ранее сообщалось, что Нижегородская транспортная прокуратура обязала отремонтировать автомобильный мост над шлюзами Городецкого гидроузла.
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