Проезд по Черниговской ограничили у Канавинского моста

Участок дороги по улице Черниговской у Канавинского моста перекрыли с 7 марта.
Как рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода, проехать здесь будет невозможно до окончания работ по ремонту инженерных сетей.
Для проезда выделено по полосе в каждом направлении, а водителей о ремонтных работах и новой схеме движения предупреждают знаки.
Ранее стало известно, что почти на три месяца перекрыли проезд в районе проспекта Гагарина. Также в Нижнем Новгороде из-за ремонтных работ ограничен проезд на перекрестке улиц Ильинская - Красносельская.
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