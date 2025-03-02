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Проезд по Черниговской ограничили у Канавинского моста

08 марта 2025 15:03  [40]

Участок дороги по улице Черниговской у Канавинского моста перекрыли с 7 марта.

Как рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода, проехать здесь будет невозможно до окончания работ по ремонту инженерных сетей.

Для проезда выделено по полосе в каждом направлении, а водителей о ремонтных работах и новой схеме движения предупреждают знаки. 

Ранее стало известно, что почти на три месяца перекрыли проезд в районе проспекта Гагарина. Также в Нижнем Новгороде из-за ремонтных работ ограничен проезд на перекрестке улиц Ильинская - Красносельская.

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