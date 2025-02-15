Почти 11,7 млн рублей выделят на ремонт дорог в Городецком округе

На ремонт дорог в Городецком районе из бюджета Нижегородской области в 2025 году выделят не менее 11,7 млн рублей. Соответствующая документация опубликована на сайте госзакупок.
Согласно информации, ремонтные работы пройдут на дорогах межрегионального и муниципального значения. Будущему подрядчику, в частности, предстоит установить и заменить барьерное ограждение, отрегулировать работу световозвращателей.
Все работы необходимо выполнить до 31 июля.
Ранее сообщалось, что дорогу на улице Пожарского в Нижнем Новгороде отремонтируют за 6 млн рублей. Напомним также, что 135 млн рублей выделят на благоустройства проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде.
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