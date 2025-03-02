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Общество

На строительство дороги к ИТ-кампусу в Нижнем Новгороде направят 297 млн рублей

03 марта 2025 18:48  [48] Общество

Правительство Нижегородской области выделит 297 миллионов рублей на строительство дороги, ведущей к ИТ-кампусу "Неймарк". Финансирование предусмотрено в региональном бюджете на 2025–2026 годы, соответствующие изменения были одобрены Заксобранием в конце февраля.

Как "Ъ-Приволжье" уточнили в министерстве транспорта Нижегородской области, речь идет о строительстве дороги к учебному комплексу на улице Большие Овраги. В 2025 году на эти цели направят 209,4 млн рублей, а в 2026 году – 87,6 млн рублей.  

Напомним, что кампус "Неймарк" рассчитан на 7 тысяч студентов. В его состав войдут учебные корпуса, общежития и гостиницы для 4,5 тысячи человек, а также необходимая инфраструктура.  

Объекты кампуса разместят на трех площадках: проспект Гагарина – здесь построят один из учебных корпусов и общежития, рядом со студгородком ННГУ; улица Шевченко – еще один учебный корпус; улица Большие Овраги – здесь появится комплекс гостиниц.  

Первую очередь кампуса планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году.

Ранее сообщалось, что строительство IT-кампуса "Неймарк" в Нижнем Новгороде завершено на 80%.

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Теги:
Дороги ИТ-кампус "Неймарк" Строительство
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