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Общество

285 педагогов не хватает в школах Нижнего Новгорода

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285 вакансий открыто в школах Нижнего Новгорода по состоянию 1 января 2025 года. Об этом НИА “Нижний Новгород” сообщили в городском депобре.

В профильном департаменте также подчеркнули, что сейчас в образовательных учреждениях приволжской столицы трудятся 13 775 педагогов, из них 6 928 - в школах.

“Существующая потребность в кадрах закрывается за счет перераспределения нагрузки и совмещения должностей”, - добавили там.

Ранее редакция НИА “Нижний Новгород” выяснила, что участник СВО устроился на работу в одну из школ города.

Также сообщалось, что средняя работа учителя в Нижнем Новгороде превысила 61 тысячу рублей.

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Теги:
Работа Учитель Школы
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