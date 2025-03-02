285 педагогов не хватает в школах Нижнего Новгорода

285 вакансий открыто в школах Нижнего Новгорода по состоянию 1 января 2025 года. Об этом НИА “Нижний Новгород” сообщили в городском депобре.
В профильном департаменте также подчеркнули, что сейчас в образовательных учреждениях приволжской столицы трудятся 13 775 педагогов, из них 6 928 - в школах.
“Существующая потребность в кадрах закрывается за счет перераспределения нагрузки и совмещения должностей”, - добавили там.
Ранее редакция НИА “Нижний Новгород” выяснила, что участник СВО устроился на работу в одну из школ города.
Также сообщалось, что средняя работа учителя в Нижнем Новгороде превысила 61 тысячу рублей.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+