285 педагогов не хватает в школах Нижнего Новгорода Общество

285 вакансий открыто в школах Нижнего Новгорода по состоянию 1 января 2025 года. Об этом НИА “Нижний Новгород” сообщили в городском депобре.

В профильном департаменте также подчеркнули, что сейчас в образовательных учреждениях приволжской столицы трудятся 13 775 педагогов, из них 6 928 - в школах.

“Существующая потребность в кадрах закрывается за счет перераспределения нагрузки и совмещения должностей”, - добавили там.

Ранее редакция НИА “Нижний Новгород” выяснила, что участник СВО устроился на работу в одну из школ города.

Также сообщалось, что средняя работа учителя в Нижнем Новгороде превысила 61 тысячу рублей.