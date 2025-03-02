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Экономика

Средняя зарплата учителей в Нижнем Новгороде превысила 61 тысячу рублей

04 марта 2025 11:10  [1] Экономика

Средний размер заработной платы педагогов в Нижнем Новгороде по итогам 2024 года составил 61 988,99 рубля. Такие данные предоставили в городском департаменте образования.

В ведомстве пояснили, что уровень зарплат учителей формируется исходя из среднего количества учеников в школе и установленных нормативов финансирования образовательной деятельности.  

Заработная плата педагогов зависит от их нагрузки, уровня квалификации, сложности выполняемой работы, а также от компенсационных и стимулирующих выплат.  

В фонд оплаты труда сотрудников муниципальных образовательных учреждений входят базовые оклады по профессиональным квалификационным группам, повышающие коэффициенты, а также выплаты компенсационного и стимулирующего характера.

Ранее сообщалось, что нижегородские врачи в среднем получают более 96 тысяч рублей.

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Теги:
Зарплата Учитель
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