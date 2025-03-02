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Спорт

Более 50% нижегородцев называют себя приверженцами ЗОЖ

09 марта 2025 17:00  [1] Спорт

Фото: Анастасия Назарова

Более 50% жителей Нижнего Новгорода считают себя сторонниками здорового образа жизни. Такие данные показал опрос, проведенный сервисом SuperJob среди экономически активного населения города.  

Согласно результатам исследования, 66% респондентов заявили, что придерживаются принципов ЗОЖ. Из них 11% полностью уверены в этом, а 55% считают, что скорее ведут здоровый образ жизни.  

Оставшиеся 34% участников опроса признались, что далеки от ЗОЖ. В частности, 14% прямо заявили, что их образ жизни никак не связан со здоровыми привычками, а 20% отметили, что в их повседневности практически нет полезных привычек.  

Исследование также показало, что среди женщин больше сторонников ЗОЖ (13%), чем среди мужчин (9%). При этом люди старше 45 лет чаще заботятся о своем здоровье (14%), тогда как среди молодежи до 35 лет этот показатель составляет всего 9%.  

На образ жизни влияет и уровень доходов: среди нижегородцев, зарабатывающих более 100 тысяч рублей в месяц, приверженцев ЗОЖ оказалось 15%.  

На вопрос, что именно включает в себя здоровый образ жизни, 59% опрошенных назвали физическую активность, спорт и зарядку. 43% считают, что главное – это правильное питание, а 35% отметили важность отказа от вредных привычек. Также нижегородцы упомянули соблюдение режима дня (21%) и позитивный настрой (9%) как важные аспекты ЗОЖ.

Напомним, 19% опрошенных нижегородцев сказали, что вообще не занимаются спортом. 

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Теги:
Здоровье Опрос Спорт
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