На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
В нижегородских вузах изменили правила поступления
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
02 марта 2025 12:20  [106] 19% нижегородцев признались, что вообще не занимаются спортом
02 марта 2025 08:53  [189] "Торпедо" не смогло обыграть ЦСКА и осталось на восьмом месте в КХЛ
01 марта 2025 16:11  [509] ФК "Пари НН" нанес поражение "Акрону" в домашнем матче РПЛ
27 февраля 2025 16:55  [579] "Лыжню России — 2025" отменили в Нижнем Новгороде из-за погодных условий
26 февраля 2025 21:57  [352] Томас Бах заявил об отказе от членства в МОК после 34 лет работы
26 февраля 2025 17:15  [611] Чкаловскую лестницу готовят к этапу Кубка мира по айс-кроссу
26 февраля 2025 11:50  [532] Совершеннолетним нижегородцам разрешат бесплатно заниматься в муниципальных секциях
26 февраля 2025 06:00  [1327] Центр бокса в Городце готовится к открытию после госэкспертизы
25 февраля 2025 18:00  [486] Спикер ЗСНО обсудил с ветеранами олимпийского движения развитие лыжного спорта
25 февраля 2025 17:11  [600] Футболисты "Пари НН" зазывают болельщиков на матч трогательным видео
Спорт

19% нижегородцев признались, что вообще не занимаются спортом

02 марта 2025 12:20  [106] Спорт

Жители Нижнего Новгорода стали активнее следить за своей физической формой. Как показал опрос сервиса SuperJob, треть горожан регулярно делает зарядку, а наибольший рост популярности зафиксирован у плавания.  

30% опрошенных регулярно делают зарядку, 17% посещают фитнес, 14% занимаются плаванием. 13% отдали предпочтение бегу, растяжке и велосипедному спорту, а 9% увлекаются йогой, столько же занимаются тяжелой атлетикой. 

Опрос также показал, что 8% нижегородцев выходят на лыжню, по 6% респондентов выбрали волейбол и единоборства, 4% увлекаются футболом, по 3% практикуют скандинавскую ходьбу и баскетбол, по 2% занимаются теннисом, хоккеем и фигурным катанием и всего 1% предпочитает конькобежный спорт.

Любопытно, что женщины чаще мужчин делают зарядку, занимаются фитнесом, растяжкой и йогой. Мужчины, в свою очередь, отдают предпочтение тяжелой атлетике, футболу и единоборствам, а также чаще выбирают бег и велосипедный спорт.  

Возраст также влияет на выбор активности. До 35 лет в топе — гимнастика, бег и велосипед. От 35 до 45 лет — фитнес, плавание и лыжи. После 45 лет на первом месте скандинавская ходьба.  

При этом 19% опрошенных признались, что спортом не занимаются вообще.

Ранее нижегородцам рассказали, как правильно начать заниматься спортом. 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Опрос Спорт Физкультура
Поделиться:
Новости по теме
27 февраля 2025 16:55  [579] "Лыжню России — 2025" отменили в Нижнем Новгороде из-за погодных условий
26 февраля 2025 11:50  [532] Совершеннолетним нижегородцам разрешат бесплатно заниматься в муниципальных секциях
26 февраля 2025 06:00  [1327] Центр бокса в Городце готовится к открытию после госэкспертизы
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Сфумато в пакгаузе: что увидели гости выставки Юрия Купера
26 февраля 2025 16:27"Сфумато" в пакгаузе: что увидели гости выставки Юрия Купера
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph