19% нижегородцев признались, что вообще не занимаются спортом Спорт

Жители Нижнего Новгорода стали активнее следить за своей физической формой. Как показал опрос сервиса SuperJob, треть горожан регулярно делает зарядку, а наибольший рост популярности зафиксирован у плавания.

30% опрошенных регулярно делают зарядку, 17% посещают фитнес, 14% занимаются плаванием. 13% отдали предпочтение бегу, растяжке и велосипедному спорту, а 9% увлекаются йогой, столько же занимаются тяжелой атлетикой.

Опрос также показал, что 8% нижегородцев выходят на лыжню, по 6% респондентов выбрали волейбол и единоборства, 4% увлекаются футболом, по 3% практикуют скандинавскую ходьбу и баскетбол, по 2% занимаются теннисом, хоккеем и фигурным катанием и всего 1% предпочитает конькобежный спорт.

Любопытно, что женщины чаще мужчин делают зарядку, занимаются фитнесом, растяжкой и йогой. Мужчины, в свою очередь, отдают предпочтение тяжелой атлетике, футболу и единоборствам, а также чаще выбирают бег и велосипедный спорт.

Возраст также влияет на выбор активности. До 35 лет в топе — гимнастика, бег и велосипед. От 35 до 45 лет — фитнес, плавание и лыжи. После 45 лет на первом месте скандинавская ходьба.

При этом 19% опрошенных признались, что спортом не занимаются вообще.

Ранее нижегородцам рассказали, как правильно начать заниматься спортом.