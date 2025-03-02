Продажу поддельных дипломов через соцсети раскрыли в Нижнем Новгороде

В социальной сети "ВКонтакте" обнаружили рекламу, предлагающую купить дипломы нижегородских вузов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале "Бокал прессека" Алексей Никонов.
По его данным, в объявлении предлагалось "обучение" в Арзамасском филиале ННГУ. Однако на сайте продавца можно было приобрести поддельные документы практически любого вуза региона.
После обращения Никонова реклама была удалена. "Отправил жалобу, рекламу поддельных документов удалили", — написал он.
Ранее сообщалось, что сотрудница Нижегородского театра оперы и балета попала под уголовное дело за фейковый диплом.
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