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Общество

Продажу поддельных дипломов через соцсети раскрыли в Нижнем Новгороде

10 марта 2025 07:09  [178] Общество

В социальной сети "ВКонтакте" обнаружили рекламу, предлагающую купить дипломы нижегородских вузов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале "Бокал прессека" Алексей Никонов.  

По его данным, в объявлении предлагалось "обучение" в Арзамасском филиале ННГУ. Однако на сайте продавца можно было приобрести поддельные документы практически любого вуза региона.  

После обращения Никонова реклама была удалена. "Отправил жалобу, рекламу поддельных документов удалили", — написал он.

Ранее сообщалось, что сотрудница Нижегородского театра оперы и балета попала под уголовное дело за фейковый диплом. 

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Теги:
Вузы Социальные сети Фейк
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