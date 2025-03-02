Продажу поддельных дипломов через соцсети раскрыли в Нижнем Новгороде Общество

В социальной сети "ВКонтакте" обнаружили рекламу, предлагающую купить дипломы нижегородских вузов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале "Бокал прессека" Алексей Никонов.

По его данным, в объявлении предлагалось "обучение" в Арзамасском филиале ННГУ. Однако на сайте продавца можно было приобрести поддельные документы практически любого вуза региона.

После обращения Никонова реклама была удалена. "Отправил жалобу, рекламу поддельных документов удалили", — написал он.

Ранее сообщалось, что сотрудница Нижегородского театра оперы и балета попала под уголовное дело за фейковый диплом.