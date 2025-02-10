Арзамасский филиал ННГУ вновь стал педагогическим институтом имени Гайдара Общество

Арзамасский филиал ННГУ официально вернул свое историческое название и теперь вновь носит имя Арзамасского государственного педагогического института имени А.П. Гайдара. Об этом сообщил ректор ННГУ Олег Трофимов.

По его словам, учебное заведение уже получило выписку из ЕГРЮЛ, подтверждающую переименование.

"Поздравляю коллектив и лично руководителя АГПИ Тамару Щелину. Институту – долгих лет и прилежных студентов!" – написал Трофимов в своем Telegram-канале 14 февраля.