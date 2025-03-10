Спрос на юристов и строителей вырос в Нижегородской области Экономика

В Нижегородской области за последний месяц вырос спрос на юристов (+38% вакансий) и строителей (+27%), сообщает пресс-служба сервиса hh.ru.

При этом средняя зарплата у адвоката составит 59,3 тысячи рублей, а у работника стройиндустрии 83,6 тысячи рублей.

В настоящее время в регионе доступно порядка 28 тысяч новых рабочих мест, а потребность в специалистах подросла на 11%.

В число наиболее востребованных кадров также вошли сотрудники фитнеса, производственный персонал и HR-специалисты.

Среди самых прибыльных сфер в Нижегородской области значатся топ-менеджмент (средняя зарплата 133 тысячи рублей), представители автобизнеса (101 тысячи рублей) и бизнес-консалтинг (100 тысячи рублей).

Ранее выяснилось, что Нижегородская область вошла в топ-5 регионов РФ с наименьшим показателем безработицы. Также сообщалось, что безработица в регионе снизилась в 13 раз.