"Молочная кухня" в Нижнем Новгороде начала продавать котлеты Общество

Фото: пресс-служба мэрии

Котлеты с натуральным составом стали доступны для покупки на раздатках нижегородской "Молочной кухни". Об этом сообщили в мэрии.

Также в ассортименте кухни появились домашний бифштекс, котлеты из индейки, куриные котлеты, котлеты с сыром и шницель. Продукцию изготавливает МБУ "Дирекция по питанию".

Отмечается, что котлеты изготавливаются только из охлажденного мяса, не ниже первой категории. Консерванты и вкусовые добавки не добавляются.

"Продукция поставляется на молочно-раздаточные пункты сразу же после производства в вакуумной упаковке, что позволяет сохранить ее вкусовые качества, а также защитить от повреждений при транспортировке. Котлеты подходят для питания как взрослых, так и детей школьного возраста", - рассказала Наталья Баканова, и.о. директора МБУЗ "Молочная кухня".

Мясная продукция продается на 15 раздаточных пунктах по адресам: улица Усилова, 3 к. 3; улица Рокоссовского, 9; улица Звездинка, 9; проспект Гагарина, 106; улица Академика Сахарова, 117/1; улица Пермякова, 46; улица Июльских дней, 21/96; улица Металлистов, 6; проспект Ленина, 58; улица Минеева, 35; улица Дьяконова, 18; улица Советской Армии, 10б; 6-й микрорайон, 11; улица Мончегорская, 6а к. 2; улица Лескова, 3.

Ранее сообщалось, что в "Молочной кухне" начал производиться полутвердый сыр из фермерского молока.