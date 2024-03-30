Нижегородская "Молочная кухня" начала выпуск йогуртов с малиной и персиком Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Нижегородская "Молочная кухня" наладила производство натуральных йогуртов со вкусами персика и малины. На предприятии в Автозаводском районе побывал глава города Юрий Шалабаев, который осмотрел новую производственную линию.

Мэр отметил, что нижегородская молочная кухня – уникальное предприятие, ведь в сложные времена в Нижнем Новгороде удалось сохранить производство и раздатки. Сейчас их насчитывается 40 во всех районах города. А ассортимент высококачественной продукции для малышей постоянно расширяется.

Рецептура нового йогурта разработана по просьбам мам. Он содержит необходимые для развития детишек вещества - органические кислоты, моносахариды, витамины В, А, С, РР, холин, калий, кальций, серу, железо, фосфор, цинк, фтор, йод. В его составе только молоко, фруктово-ягодный наполнитель и закваска.

Поскольку йогурт полностью натуральный, то хранится всего пять суток.

"С утра мы принимаем молоко, оно кипятится, потом туда вносится малина или персик, закваска, всё запаковывается, готовый продукт отправляется в термостат, а потом в холодильник", – рассказали про технологию производства специалисты "Молочной кухни".

По поручению Юрия Шалабаева в Нижнем Новгороде были модернизированы все производственные цеха "Молочной кухни" - в Сормове, Автозаводском и Нижегородском районах, а также раздатки, где реализуется продукция. На эти цели были выделены дополнительные средства.

В планах у "Молочной кухни" - открыть раздатки и в других муниципалитетах.

Напомним, в год назад нижегородская "Молочная кухня" начала производство мягких сыров.

СПРАВКА:

МБУЗ "Молочная кухня" бесплатно обеспечивает маленьких нижегородцев натуральной кисломолочной продукцией - кефиром без консервантов жирностью 3,2% и творогом жирностью 10-14% пониженной кислотности, а также выдаёт сухие адаптированные молочные смеси и каши. Помимо этого, родители могут приобретать на молочно-раздаточных пунктах за свой счёт "Бифидумбактерин", "Биолакт", "Лактобактерин кисломолочный", "Бифилакт", "Сыворотку молочную" и "Настой плодов шиповника".

Молочные кухни и раздаточные пункты работают 6 дней в неделю, а в субботу родители могут получить продукты на два дня.