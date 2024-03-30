Конференции "ЦИПР-2024" пройдёт в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая
Реконструкция городского трамвайного кольца стартует 4 апреля
Ограничения на проезд большегрузов начнут действовать с 1 апреля
Лауреаты регионального фестиваля "Премьеры сезона"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
02 апреля 2024 19:01  [51] Нижегородские школьники могут пройти онлайн-отбор в ГИТИС
02 апреля 2024 18:53  [63] Нижегородская "Молочная кухня" начала выпуск йогуртов с малиной и персиком
02 апреля 2024 18:37  [76] Лестницы и подпорные стены ДК химиков в Дзержинске облицуют карельским гранитом
02 апреля 2024 17:58  [101] Акция по сбору электроники "ЭлектроВесна" стартовала в Нижегородской области
02 апреля 2024 17:44  [107] Глеб Никитин поздравил жителей Республики Беларусь с Днём единения народов
02 апреля 2024 17:39  [107] Горячая линия по "гаражной амнистии" пройдёт в Нижегородской области 4 апреля
02 апреля 2024 17:20  [107] Финальный этап Всероссийской олимпиады по математике пройдет в Нижнем Новгороде
02 апреля 2024 16:47  [129] Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам питания в школах
02 апреля 2024 16:37  [135] Коммунальные службы приводят в порядок после зимы улицы Приокского района
02 апреля 2024 16:08  [149] Энергетики Нижегородского филиала "Т Плюс" наградили победителей конкурса в лицее №38
Общество

Нижегородская "Молочная кухня" начала выпуск йогуртов с малиной и персиком

02 апреля 2024 18:53  [63] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Нижегородская "Молочная кухня" наладила производство натуральных йогуртов со вкусами персика и малины. На предприятии в Автозаводском районе побывал глава города Юрий Шалабаев, который осмотрел новую производственную линию.

Мэр отметил, что нижегородская молочная кухня – уникальное предприятие, ведь в сложные времена в Нижнем Новгороде удалось сохранить производство и раздатки. Сейчас их насчитывается 40 во всех районах города. А ассортимент высококачественной продукции для малышей постоянно расширяется.

Рецептура нового йогурта разработана по просьбам мам. Он содержит необходимые для развития детишек вещества - органические кислоты, моносахариды, витамины В, А, С, РР, холин, калий, кальций, серу, железо, фосфор, цинк, фтор, йод. В его составе только молоко, фруктово-ягодный наполнитель и закваска.

Поскольку йогурт полностью натуральный, то хранится всего пять суток.

"С утра мы принимаем молоко, оно кипятится, потом туда вносится малина или персик, закваска, всё запаковывается, готовый продукт отправляется в термостат, а потом в холодильник", – рассказали про технологию производства специалисты "Молочной кухни".

По поручению Юрия Шалабаева в Нижнем Новгороде были модернизированы все производственные цеха "Молочной кухни" - в Сормове, Автозаводском и Нижегородском районах, а также раздатки, где реализуется продукция. На эти цели были выделены дополнительные средства.

В планах у "Молочной кухни" - открыть раздатки и в других муниципалитетах.

Напомним, в год назад нижегородская "Молочная кухня" начала производство мягких сыров. 

СПРАВКА:

МБУЗ "Молочная кухня" бесплатно обеспечивает маленьких нижегородцев натуральной кисломолочной продукцией - кефиром без консервантов жирностью 3,2% и творогом жирностью 10-14% пониженной кислотности, а также выдаёт сухие адаптированные молочные смеси и каши. Помимо этого, родители могут приобретать на молочно-раздаточных пунктах за свой счёт "Бифидумбактерин", "Биолакт", "Лактобактерин кисломолочный", "Бифилакт", "Сыворотку молочную" и "Настой плодов шиповника".

Молочные кухни и раздаточные пункты работают 6 дней в неделю, а в субботу родители могут получить продукты на два дня.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Молочная кухня Питание
Поделиться:
Новости по теме
18 октября 2023 15:56  [673] Выпуск йогурта и полутвердого сыра планируется на молочных кухнях в Нижнем Новгороде
11 сентября 2023 16:34  [941] "Биолакт" нижегородской Молочной кухни вошел в топ-100 лучших товаров России
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph