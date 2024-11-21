Новый полутвёрдый сыр из фермерского молока появится в нижегородской "Молочной кухне" Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

На раздатках нижегородской "Молочной кухни" с 27 ноября появится новый полутвёрдый сыр "Качотта".

Как сообщил на своих страницах в социальных сетях глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, рецептуру сыра разработали специалисты кухни. В состав продукта вошли только натуральные компоненты высокого качества.

"Сегодня был в молочном цеху и попробовал "Качотту", мне очень понравилось – вкус нежный, сливочный. Он полезен для детей и взрослых, в составе – только фермерское молоко и натуральные закваски", - рассказал мэр.

По словам технологов, "Качотта" занимает лидирующее место по содержанию белка и на 98% усваивается организмом.Сыр изготавливается из молока высшего сорта. В него не добавляются вещества, которые продлевают срок годности, поэтому он может лежать всего 5 суток.

Ранее сообщалось, что нижегородская "Молочная кухня" начала выпуск йогуртов с малиной и персиком.