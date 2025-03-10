Раскрыта тайна загадочного свечения над Нижним Новгородом Общество

Фото: фото из социальных сетей

Жители Нижнего Новгорода и пригорода заметили необычное свечение вечером 10 марта. Кадрами светового столба нижегородцы делятся в социальных сетях.

Странное явление выглядело как зависшая в небе световая полоса красного цвета, у которой не была видно ни начала, ни конца.

"Это все из-за телефонов ваших", - шутят в комментариях нижегородцы.

Telegram-канал "Бокал прессека", ссылаясь на ученых ННГУ, рассказал, что световой столб появляется в мороз или оттепель, если в воздухе есть мелкая взвесь и нет ветра. Это довольно редкое природное явление.

Ранее сообщалось, оранжевое зарево напугало жителей Кстова ночью 6 марта.