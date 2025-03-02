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Общество

Яркое зарево в небе напугало жителей Кстова

06 марта 2025 11:49  [134] Общество

Фото: телеграм-канал "Нижний Новгород без цензуры"

В ночь на 6 марта жители Кстова заметили в небе яркие оранжевые всполохи, вызвавшие тревогу. Очевидцы поделились снимками и видео в социальных сетях, предположив, что на одном из предприятий в промышленной зоне мог произойти пожар.  

Однако, как выяснилось позже, причиной свечения стали плановые работы на территории "СИБУР-Кстово". На предприятии пояснили, что мачтовый факел был переведён в интенсивный режим работы для безопасной утилизации избыточных углеводородов.  

Такой процесс строго регламентирован и находится под постоянным контролем специалистов. Сотрудники предприятия следят за его безопасностью на всех этапах, а аккредитованная лаборатория проводит мониторинг состояния атмосферного воздуха.

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Теги:
Жалобы Кстово
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