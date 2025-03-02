Яркое зарево в небе напугало жителей Кстова Общество

Фото: телеграм-канал "Нижний Новгород без цензуры"

В ночь на 6 марта жители Кстова заметили в небе яркие оранжевые всполохи, вызвавшие тревогу. Очевидцы поделились снимками и видео в социальных сетях, предположив, что на одном из предприятий в промышленной зоне мог произойти пожар.

Однако, как выяснилось позже, причиной свечения стали плановые работы на территории "СИБУР-Кстово". На предприятии пояснили, что мачтовый факел был переведён в интенсивный режим работы для безопасной утилизации избыточных углеводородов.

Такой процесс строго регламентирован и находится под постоянным контролем специалистов. Сотрудники предприятия следят за его безопасностью на всех этапах, а аккредитованная лаборатория проводит мониторинг состояния атмосферного воздуха.