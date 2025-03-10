Ограничения на полеты сняли в аэропорту Нижнего Новгорода Общество

Нижегородский аэропорт имени Чкалова работает в штатном режиме. Вводимые ранее ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты, проинформировали в Росавиации.

По официальным данным, ограничения сняты в 9:15. Причем не только в Нижнем Новгороде, но и во Внукове, Домодедове, Жуковском, а также в Ярославле.

Напомним, что воздушная гавань приостановила работу в четыре часа утра 11 марта из-за угрозы атак БПЛА. По данным аэропорта, в связи с этим был задержан рейс из Москвы.

Позже выяснилось, что в небе над Нижегородской областью сбили три украинских беспилотника. О случившемся высказался губернатор Глеб Никитин.