Семьи пострадавших в результате атаки дронов в Подмосковье получат матпомощь Общество

Семьи погибших и пострадавших в результате атаки БПЛА в Московской области получат материальную помощь, сообщил телеканал "360".

В результате атаки беспилотников утром 11 марта в Подмосковье пострадали более 10 человек - в основном, из Видного и Домодедова. К настоящему времени число жертв налёта дронов возросло до двух. Первым погибшим стал 38-летний охранник дистрибьюторского центра агрохолдинга "Мираторг" в селе Ям возле Домодедова: он получил смертельные ранения, когда беспилотник упал на парковку. Второй мужчина скончался уже в больнице Видного.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил раненых в домодедовской больнице. .

"Мы все надеемся на благоприятный исход... Самое важное — оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям", - подчеркнул глава региона.

По его решению семьям погибших выплатят по 1 млн рублей; раненым, в зависимости от тяжести травм - суммы от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Напомним, по данным Минобороны РФ, средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 337 дронов над десятью регионами России, в том числе 91 - над территорией Московской области и 3 - над Нижегородской областью. По словам нижегородского губернатора Глеба Никитина, вражеские беспилотники были уничтожены в двух районах.