Что сказал губернатор Глеб Никитин о новой атаке БПЛА на Нижегородскую область Происшествия

Нижегородский губернатор Глеб Никитин высказался об утренней атаке украинских БПЛА на регион. В своем телеграм-канале он написал, что силами и средствами ПВО и РЭБ удалось отразить атаку беспилотников над территориями двух районов.

По словам главы региона, обошлось без последствий.

Ранее в Минобороны РФ отчитались, что за ночь были сбиты 337 вражеских дронов, в том числе три в Нижегородской области. Уточняется, что больше всего "птичек" ликвидировано в Брянской (126) и Московской (91) областях.

Напомни, с четырех часов утра в нижегородском аэропорту действуют ограничения на отправление и прием рейсов.