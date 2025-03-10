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Происшествия

Что сказал губернатор Глеб Никитин о новой атаке БПЛА на Нижегородскую область

11 марта 2025 08:46  [1] Происшествия

Нижегородский губернатор Глеб Никитин высказался об утренней атаке украинских БПЛА на регион. В своем телеграм-канале он написал, что силами и средствами ПВО и РЭБ удалось отразить атаку беспилотников над территориями двух районов. 

По словам главы региона, обошлось без последствий. 

Ранее в Минобороны РФ отчитались, что за ночь были сбиты 337 вражеских дронов, в том числе три в Нижегородской области. Уточняется, что больше всего "птичек" ликвидировано в Брянской (126) и Московской (91) областях. 

Напомни, с четырех часов утра в нижегородском аэропорту действуют ограничения на отправление и прием рейсов. 

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Теги:
беспилотники Глеб Никитин СВО
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