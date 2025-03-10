Рейс из Москвы в Нижний Новгород задержали из-за угрозы атаки БПЛА 11 марта Общество

Рейс из Москвы в Нижний Новгород задерживается из-за ограничений, введенных в аэропорту "Чкалов" минувшей ночью. Об этом сообщается в телеграм-канале воздушной переправы.

Напомним, по данным Росавиации, ограничения на отправление и прием самолетов начали действовать в нижегородском аэропорту в четыре часа 11 марта. Отмечалось, что это решение принято в связи с обеспечением безопасности пассажиров. На тот момент было известно о массовой атаке дронов на Москву и Подмосковье.

Позже в Минобороны сообщили, что за эту ночь было сбито свыше 300 украинских БПЛА, три из которых - в небе над Нижегородской областью.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, вражеские беспилотники были уничтожены в двух районах.