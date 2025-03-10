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Общество

Более 1000 человек подали заявки на участие в программе "Герои. Нижегородская область"

11 марта 2025 13:15  [36] Общество

Более тысячи человек зарегистрировались для участия в программе "Герои. Нижегородская область", которая помогает ветеранам и участникам СВО интегрироваться в гражданскую жизнь и найти работу в системе государственного управления. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе облправительства.

Проект реализуется правительством Нижегородской области при поддержке Корпоративного университета правительства региона (КУПНО) и Нижегородского института управления Президентской академии. Регистрация открыта до 15 марта на платформе "Россия — страна возможностей".

Проект запущен по поручению президента России Владимира Путина и является региональным аналогом федеральной программы «Время героев», направленной на подготовку ветеранов СВО к работе в государственных и муниципальных органах. По количеству заявок Нижегородская область входит в число лидеров среди регионов Приволжского федерального округа.  

Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров отметил, что многие бойцы, проявившие мужество на передовой, хотят продолжать служить стране в мирной жизни. Они смогут работать в сфере экономики, социальной политики, культуры, спорта и других направлениях.  

Средний возраст зарегистрированных участников — 37 лет. Среди них: 38% — руководители, заместители и менеджеры,  сотрудники госучреждений и коммерческих организаций, специалисты в сфере промышленности, строительства и образования.  

После завершения регистрации участников ждет анкетирование и тестирование, затем отборочный этап, который включает командообразующую программу.  

Прошедшие конкурсный отбор смогут пройти четыре образовательных модуля с августа 2025 по август 2026 года. Программа включает темы: Государственная политика, Управление проектами,  
- Современные технологии управления, Лидерство и мотивация.  

Занятия будут вести федеральные эксперты, региональные управленцы и преподаватели Президентской академии.  

Кураторы программы — руководители разных уровней: представители правительства области, Заксобрания, администрации Нижнего Новгорода и муниципалитетов, а также бизнес-лидеры. Они сами выразили желание поделиться опытом с участниками проекта.  

Программа завершится итоговым тестированием, ассессментом и защитой проектов. Выпускники получат удостоверения о дополнительном профессиональном образовании от РАНХиГС и КУПНО, а также возможность претендовать на руководящие должности в госструктурах и коммерческом секторе.

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Теги:
"Герои. Нижегородская область" СВО
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