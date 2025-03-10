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Общество

Первый трехсекционный трамвай "МиНиН" проходит сертификацию в Нижнем Новгороде

11 марта 2025 14:18  [90] Общество

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

В Нижнем Новгороде проходит сертификационная проверка первого трехсекционного трамвая "МиНиН", который был собран на совместном нижегородско-белорусском предприятии. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.  

По его словам, сертификацию проводит Комиссия Научно-исследовательского института Горэлектротранспорта. После получения положительного заключения трамвай отправят на обкатку, а затем выведут на линию.  

Основные характеристики трамвая: вместимость более 260 пассажиров; 61 сидячее место; повышенный уровень комфорта и удобство для маломобильных граждан.  

Как отметил губернатор, первые трехсекционные трамваи планируют запустить на наиболее востребованные маршруты – №6 и №7.  

В рамках концессионного соглашения по модернизации электротранспорта в Нижний Новгород поступят 26 таких вагонов.

Напомним, российско-белорусское производство трамваев открылось в регионе в декабре 2022 года.

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Теги:
Общественный транспорт Трамвай
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