Первый трехсекционный трамвай "МиНиН" проходит сертификацию в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде проходит сертификационная проверка первого трехсекционного трамвая "МиНиН", который был собран на совместном нижегородско-белорусском предприятии. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
По его словам, сертификацию проводит Комиссия Научно-исследовательского института Горэлектротранспорта. После получения положительного заключения трамвай отправят на обкатку, а затем выведут на линию.
Основные характеристики трамвая: вместимость более 260 пассажиров; 61 сидячее место; повышенный уровень комфорта и удобство для маломобильных граждан.
Как отметил губернатор, первые трехсекционные трамваи планируют запустить на наиболее востребованные маршруты – №6 и №7.
В рамках концессионного соглашения по модернизации электротранспорта в Нижний Новгород поступят 26 таких вагонов.
Напомним, российско-белорусское производство трамваев открылось в регионе в декабре 2022 года.
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