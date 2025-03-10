Нижегородский рабочий сорвал джекпот в 1,7 млн рублей  

Житель Нижнего Новгорода выиграл 1,7 миллиона рублей в лотерею. Об этом рассказали в пресс-службе "Столото".
Денис работает оператором станка с ЧПУ. По его словам, в семье иногда покупают лотерейные билеты, но сам он не увлекается розыгрышами. Однако недавно решил попробовать удачу и приобрел билет по акции.
Первый выигрыш составил 100 рублей. Эти деньги мужчина потратил на еще четыре билета, один из которых принес ему суперприз – 1,7 миллиона рублей.
На что именно победитель планирует потратить выигрыш, не уточняется.
Накануне сообщалось о нижегородке, которая выиграла 16 млн рублей в лотерею.
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