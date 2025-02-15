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Общество

Нижегородский врач выиграла в лотерею 1 млн рублей

17 февраля 2025 20:00  [6] Общество

Нижегородский врач Эльвира В. в одночасье стала миллионершей, выиграв в лотерею.

Как сообщают организаторы лотереи, женщина приобрела продукты в одной из торговых сетей и зарегистрировала чек от покупки на сайте. В розыгрыше были представлены различные призы: автомобили, техника, сертификаты и денежные суммы. Именно денежный приз в размере 1 млн рублей достался врачу.

По словам победительницы, выигрыш будет потрачен на ремонт.

Ранее сообщалось, что нижегородец сорвал джекпот и стал богаче на 36 млн рублей.

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Теги:
Лотереи
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