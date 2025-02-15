Нижегородский врач выиграла в лотерею 1 млн рублей

Нижегородский врач Эльвира В. в одночасье стала миллионершей, выиграв в лотерею.
Как сообщают организаторы лотереи, женщина приобрела продукты в одной из торговых сетей и зарегистрировала чек от покупки на сайте. В розыгрыше были представлены различные призы: автомобили, техника, сертификаты и денежные суммы. Именно денежный приз в размере 1 млн рублей достался врачу.
По словам победительницы, выигрыш будет потрачен на ремонт.
Ранее сообщалось, что нижегородец сорвал джекпот и стал богаче на 36 млн рублей.
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