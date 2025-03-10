Камеры на опасных дорогах установят в Нижегородской области до конца апреля Общество

На опасных участках дорог в Нижегородской области до 30 апреля планируется установить камеры.

Как сообщили в региональном "Центре развития транспортных систем", меры, принятые для улучшения безопасности на дорогах, начинают приносить результаты.

Так, в регионе на 30% уменьшилось количество аварийных очагов. Отмечается, что установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД также может значительно снизить количество ДТП, особенно учитывая, что превышение скорости является одной из основных причин аварий.

Информацию о местах установки камер планируют разместить на сайте нижегородского УГИБДД, что позволит водителям быть более внимательными и соблюдать правила.

В нижегородском минтрансе напомнили еще об одном эффективном способе борьбы с аварийностью: речь идет о номере "112", на который можно позвонить и сообщить данные о нетрезвом водителе. При подтверждении информации гражданину полагается вознаграждение в 2 тысячи рублей. Статистика говорит, что каждый четвертый вызов на этот номер позволяет оперативно пресечь нарушение ПДД.

Ранее сообщалось, что в Выксе дополнительно установят 60 камер видеонаблюдения системы "Безопасный город".