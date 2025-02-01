28 камер видеонаблюдения установили в подземных переходах Канавина Общество

Фото: Telegram-канала Юрия Шалабаева

В Нижнем Новгороде продолжают расширять систему видеонаблюдения в общественных местах. На этот раз 28 новых камер появились в подземных переходах Канавинского района.

Как сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале, камеры установили в переходах на площади Революции, Московском шоссе, улицах Советской и Ивана Романова. Это поможет повысить безопасность и контроль в местах с высокой проходимостью.

Власти также планируют оснастить камерами подземные переходы в Нижегородском и Советском районах, где ежедневно проходит наибольшее число горожан. Вопрос установки оборудования уже прорабатывается.

Ранее сообщалось, что конкурс на обслуживание нижегородских камер фиксации нарушений ПДД остановили из-за жалобы.