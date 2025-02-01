В ННГУ разработали новый препарат для лечения рака
Нижегородские продукты - в «черном списке» Роскачества
Синоптики рассказали о погоде летом 2025 года
Как действовать при атаке дронов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 февраля 2025 10:06  [49] 28 камер видеонаблюдения установили в подземных переходах Канавина
05 февраля 2025 09:45  [75] Число выявленных онкозаболеваний на ранних стадиях выросло в Нижегородской области
05 февраля 2025 09:26  [94] Профилактика онкологии: какие обследования нужно проходить каждому
05 февраля 2025 09:14  [100] Балахнинская ЦРБ отрицает использование "протухших подушек" в детской больнице
05 февраля 2025 09:00  [207] Опубликован рейтинг самых популярных маршрутов в Нижнем Новгороде
05 февраля 2025 08:39  [139] Переход у корпусов нижегородской школы №168 построят за 13 млн рублей
05 февраля 2025 08:00  [150] Влюбленные пройдут в нижегородский зоопарк "Лимпопо" по одному билету
05 февраля 2025 07:00  [200] Мэрия до сих пор ищет деньги на ливневку около Светлоярского озера
05 февраля 2025 00:00  [696] Новый режим депортации мигрантов введен в Нижегородской области
04 февраля 2025 20:15  [343] Школа и три детсада закрылись из-за ОРВИ в Нижегородской области
Общество

28 камер видеонаблюдения установили в подземных переходах Канавина

05 февраля 2025 10:06  [49] Общество

Фото: Telegram-канала Юрия Шалабаева

В Нижнем Новгороде продолжают расширять систему видеонаблюдения в общественных местах. На этот раз 28 новых камер появились в подземных переходах Канавинского района.

Как сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале, камеры установили в переходах на площади Революции, Московском шоссе, улицах Советской и Ивана Романова. Это поможет повысить безопасность и контроль в местах с высокой проходимостью.

Власти также планируют оснастить камерами подземные переходы в Нижегородском и Советском районах, где ежедневно проходит наибольшее число горожан. Вопрос установки оборудования уже прорабатывается.

Ранее сообщалось, что конкурс на обслуживание нижегородских камер фиксации нарушений ПДД остановили из-за жалобы.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Безопасный город видеонаблюдение Городское хозяйство
Поделиться:
Новости по теме
15 января 2025 15:19  [488] Конкурс на обслуживание нижегородских камер фиксации нарушений ПДД остановили из-за жалобы
14 января 2025 10:07  [543] Число камер видеонаблюдения в Нижегородской области за 2024 год выросло на 60%
25 ноября 2024 13:59  [731] Власти закупят систему видеонаблюдения для Нижегородского кремля за 76 млн рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2025
01 февраля 2025 14:39Выставка "АРТ МИР 2025" на Ярмарке
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph