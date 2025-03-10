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Общество

Чат-бот для помощи пострадавшим от насилия запустили в Нижнем Новгороде

11 марта 2025 19:46  [103] Общество

Фото: Александр Воложанин

Нижегородский женский кризисный центр запустил текстовые консультации пострадавших от домашнего насилия с 6 марта. Они осуществляются через Telegram-бот ежедневно с 9:00 до 21:00.

За поддержкой могут обратиться люди, достигшие 18 лет, пострадавшие от психологического, физического или сексуализированного насилия. НЖКЦ обещает анонимность и конфиденциальность обращений.

Психологическую поддержку оказывают волонтеры-психологи. Они прошли двухэтапное обучение от специалистов НЖКЦ по специфике работы с пострадавшими от домашнего насилия и кризисной поддержке в формате текстового общения.

Чтобы получить консультацию, пострадавший должен написать в бот, его обращение направляется к свободному психологу, готовому помочь. Время ожидания ответа составляет до 60 минут. В настоящее время могут наблюдаться задержки ответов, так бот работает в тестовом режиме.

Ранее сообщалось, таксист-мигрант, уже привлекавшийся за преступление против половой неприкосновенности личности, надругался над жительницей Бора.

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Теги:
насилие поддержка психология
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