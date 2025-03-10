Обращение с отходами в Нижегородской области обсудили Никитин и Козлов

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Глеб Никитин в своем телеграм-канале рассказал о встрече с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым.
Как сообщил глава региона, основной темой стал новый нацпроект "Экологическое благополучие".
Глеб Никитин напомнил, что Нижегородская область одной из первых начала создавать экопромышленный парк и инициировала переход к экономике замкнутого цикла. По словам губернатора, модернизация инфраструктуры обращения с отходами и акцент на раздельный сбор могут значительно снизить объемы отходов, направляемых на захоронение, и повысить уровень переработки.
Важно, чтобы жители не только понимали необходимость таких изменений, но и видели в этом выгоду, указал глава региона. Программы по мотивации, такие как скидки на коммунальные услуги за участие в раздельном сборе или поощрения для активных участников, могут сыграть ключевую роль в формировании экологического сознания, резюмировал Глеб Никитин.
Ранее сообщалось, что Глеб Никитин представил доклад по обращению с отходами на Совете законодателей РФ.
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