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Политика

Обращение с отходами в Нижегородской области обсудили Никитин и Козлов

12 марта 2025 11:28  [111] Политика

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Глеб Никитин в своем телеграм-канале рассказал о встрече с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым.

Как сообщил глава региона, основной темой стал новый нацпроект "Экологическое благополучие".

Глеб Никитин напомнил, что Нижегородская область одной из первых начала создавать экопромышленный парк и инициировала переход к экономике замкнутого цикла. По словам губернатора, модернизация инфраструктуры обращения с отходами и акцент на раздельный сбор могут значительно снизить объемы отходов, направляемых на захоронение, и повысить уровень переработки.

Важно, чтобы жители не только понимали необходимость таких изменений, но и видели в этом выгоду, указал глава региона. Программы по мотивации, такие как скидки на коммунальные услуги за участие в раздельном сборе или поощрения для активных участников, могут сыграть ключевую роль в формировании экологического сознания, резюмировал Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин представил доклад по обращению с отходами на Совете законодателей РФ.

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Теги:
Глеб Никитин Экология
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