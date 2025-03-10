Спутник "Лобачевский" готовят к запуску на орбиту в 2025 году

Малый космический аппарат "Лобачевский", разработанный в ННГУ, отправится на орбиту в июне 2025 года. Об этом сообщил ректор университета Олег Трофимов на встрече с журналистами 12 марта, где присутствовал корреспондент НИА "Нижний Новгород".
Проект реализуется при поддержке Фонда содействия инновациям, который в феврале 2024 года предоставил вузу грант на его создание и запуск.
Основная задача спутника – съемка земной поверхности, включая поля, леса и сельскохозяйственные угодья. Полученные спектральные снимки будут передаваться в программно-аппаратный комплекс для дальнейшего анализа. Сейчас специалисты ННГУ разрабатывают систему на основе искусственного интеллекта, которая позволит автоматически обрабатывать эти данные.
Запуск спутника планируется осуществить с космодрома "Восточный".
Ранее сообщалось, что ННГУ готовит запуск первого собственного спутника "Лобачевский" в 2025 году.
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