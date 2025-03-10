Количество поездов и автобусов до Бора увеличат на время ремонта канатки

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Число пригородных электричек и маршруток между Бором и Нижним Новгородом увеличат в связи с предстоящим закрытием канатной дороги в период с 10 по 30 апреля.
Как рассказали в региональном "Центре развития транспортных систем", завершить монтаж новых кабинок и провести все регламентные работы на нижегородской канатке планируется до майских праздников.
В связи с этим нижегородцам рекомендуется заранее планировать свои поездки в апреле и учитывать срок действия проездных билетов.
Ранее сообщалось, что на модернизацию канатной дороги в Нижнем Новгороде в 2025 году будет направлено 700 млн рублей.
Также напомним, что еще одну канатную дорогу в Нижнем Новгороде планируется построить через Оку.
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