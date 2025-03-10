Количество поездов и автобусов до Бора увеличат на время ремонта канатки Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Число пригородных электричек и маршруток между Бором и Нижним Новгородом увеличат в связи с предстоящим закрытием канатной дороги в период с 10 по 30 апреля.

Как рассказали в региональном "Центре развития транспортных систем", завершить монтаж новых кабинок и провести все регламентные работы на нижегородской канатке планируется до майских праздников.

В связи с этим нижегородцам рекомендуется заранее планировать свои поездки в апреле и учитывать срок действия проездных билетов.

Ранее сообщалось, что на модернизацию канатной дороги в Нижнем Новгороде в 2025 году будет направлено 700 млн рублей.

Также напомним, что еще одну канатную дорогу в Нижнем Новгороде планируется построить через Оку.