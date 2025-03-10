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Общество

Внушительные штрафы за выход на лёд весной предложили ввести в России

12 марта 2025 14:57  [29] Общество

Для граждан России, которые будут выходить на лёд в опасные периоды года, необходимо ввести административные штрафы в размере от 50 до 100 тысяч рублей. С таким предложением в беседе с телеканалом "360" выступил политолог Алексей Ярошенко.

По его мнению, по всей стране нужно установить единые сроки, в которые выход на лёд категорически запрещён: с 1 ноября по 15 декабря, когда лёд ещё не окреп, и с 15 марта по 30 апреля, когда он становится небезопасным из-за активного таяния.

Если граждане нарушат этот запрет, они должны будут заплатить штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Если же нарушение повторится в течение одного календарного года, штраф увеличится вдвое.

Ярошенко предлагает ввести более строгие штрафы для родителей, которые выведут своих детей на лёд. Размер штрафа для них может составить от 150 до 300 тысяч рублей.

По мнению политолога, принятие этой инициативы поможет решить проблему ежегодных трагедий на льду, которые происходят с жителями России и сотрудниками МЧС - ведь спецслужбы вынуждены идти на крайние меры, чтобы спасти пострадавших.

Проблема усугубляется тем, что в разных регионах используются разные методики определения толщины льда. Отследить эти параметры на каждом участке водоёмов практически невозможно.

Кроме того, уверен политолог, введение штрафов позволит снизить риск несчастных случаев на водоёмах и повысить эффективность работы экстренных служб, освободив их ресурсы для решения действительно срочных и масштабных задач.

Напомним, на днях в Воротынском округе спасены пять рыбаков, а также два человека, которые провалились под лёд около Васильсурска. Кроме того, ещё двух человек вытащили из реки вблизи Воротынца.

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Теги:
Лед МЧС Штраф
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