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Происшествия

Пятерых человек спасли на льду в Воротынском округе

11 марта 2025 17:23  [94] Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Пятерых человек спасли на льду в Воротынском округе 11 марта, сообщает региональное управление МЧС.

Льдину с тремя рыбаками оторвало от берега у Васильсурска. Аварийно-спасательный отряд Воротынца эвакуировали людей и доставил на берег на судне на воздушной подушке. Медицинская помощь спасенным не понадобилась.

Через несколько часов два человека провалились под лед в том же Васильсурске. Воротынские спасатели оперативно помогли пострадавшим и доставили их на большую землю.

Ранее сообщалось, вечером 8 марта трое мужчин на мотобуксировщике провалились под лед в Воротынском районе.

Напомним, профилактический рейд водной полиции прошел на Городецком водохранилище.

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Теги:
Воротынский район МЧС Рыболовство
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