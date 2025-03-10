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Пятерых человек спасли на льду в Воротынском округе 11 марта, сообщает региональное управление МЧС.
Льдину с тремя рыбаками оторвало от берега у Васильсурска. Аварийно-спасательный отряд Воротынца эвакуировали людей и доставил на берег на судне на воздушной подушке. Медицинская помощь спасенным не понадобилась.
Через несколько часов два человека провалились под лед в том же Васильсурске. Воротынские спасатели оперативно помогли пострадавшим и доставили их на большую землю.
Ранее сообщалось, вечером 8 марта трое мужчин на мотобуксировщике провалились под лед в Воротынском районе.
Напомним, профилактический рейд водной полиции прошел на Городецком водохранилище.
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