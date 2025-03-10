Пятерых человек спасли на льду в Воротынском округе Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Пятерых человек спасли на льду в Воротынском округе 11 марта, сообщает региональное управление МЧС.

Льдину с тремя рыбаками оторвало от берега у Васильсурска. Аварийно-спасательный отряд Воротынца эвакуировали людей и доставил на берег на судне на воздушной подушке. Медицинская помощь спасенным не понадобилась.

Через несколько часов два человека провалились под лед в том же Васильсурске. Воротынские спасатели оперативно помогли пострадавшим и доставили их на большую землю.

Ранее сообщалось, вечером 8 марта трое мужчин на мотобуксировщике провалились под лед в Воротынском районе.

Напомним, профилактический рейд водной полиции прошел на Городецком водохранилище.