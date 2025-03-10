Нижегородские МЧСники спасли упавшую в колодец с водой собаку Происшествия

Фото: МЧС России

Бездомного пса достали из заброшенного колодца в Володарске, сообщает МЧС России по региону.

Об упавшем в колодец животном сообщили местные жители, услышавшие зов о помощи. Им не удалось достать животное самостоятельно. Собака около суток провела в воде.

Сотрудники МЧС разобрали верх колодца и спустились по лестнице, а затем подняли животное при помощи альпинистской обвязки.

Сейчас собака находится в безопасности у нового хозяина и числа очевидцев.

Ранее сообщалось, полицейские и волонтеры спасли щенка, зажатого между гаражами.