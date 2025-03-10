Нижегородские МЧСники спасли упавшую в колодец с водой собаку

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Бездомного пса достали из заброшенного колодца в Володарске, сообщает МЧС России по региону.
Об упавшем в колодец животном сообщили местные жители, услышавшие зов о помощи. Им не удалось достать животное самостоятельно. Собака около суток провела в воде.
Сотрудники МЧС разобрали верх колодца и спустились по лестнице, а затем подняли животное при помощи альпинистской обвязки.
Сейчас собака находится в безопасности у нового хозяина и числа очевидцев.
Ранее сообщалось, полицейские и волонтеры спасли щенка, зажатого между гаражами.
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