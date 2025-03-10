Бэби-бум произошел в нижегородском "Лимпопо" в начале весны

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Сразу несколько обитателей нижегородского зоопарка "Лимпопо" обзавелись потомством с начала весны. Об очередном пополнении сообщает пресс-служба зоопарка.
О потомстве кенгуру сотрудники зоопарка стали догадываться еще в феврале из-за шевелений в сумке самок. Новорожденные кенгурята не высовываются из сумок, пока достаточно не окрепнут, поэтому увидеть малышей не удавалось. И вот спустя небольшое время работникам удалось впервые увидеть кенгурят. Пол потомства будет определен позже, когда малыши подрастут и начнут вылезать из сумок.
Пополнение в семействе мар случилось еще в январе. Тогда в зоопарке родились двое малышей. Однако недавно мамой стала еще одна самка. Сотрудники предполагают, все три малыша – самцы.
Кроме того, в "Лимпопо" появился птенец эму. Обычно яйца высиживают самцы, которые становятся крайне агрессивными и беспокойными. Яйца были помещены в инкубатор для сохранности потомства, так как будущий отец сильно нервничал из-за посетителей у вольера. В скором времени ожидается вылупление еще нескольких детенышей.
Ранее сообщалось, что в зоопарке из зимней спячки вышли бурые медведи.
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