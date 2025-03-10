ЦБ РФ предложил разрешить инвесторам экспериментальные сделки с криптовалютой Экономика

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Центральный банк выступил с инициативой ввести экспериментальный правовой режим (ЭПР), который позволит определённым российским инвесторам совершать операции по покупке и продаже криптовалют. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ЦБ РФ.

"Банк России в соответствии с поручением президента России направил для обсуждения в правительство предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты (цифровые валюты). Предлагается разрешить ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты", — сообщили представители регулятора.

Согласно предложению ЦБ, это касается только тех инвесторов, которые обладают статусом "особо квалифицированных". Этот статус могут получить россияне, чей доход за предыдущий год превысил 50 миллионов рублей или чьи депозиты и ценные бумаги в совокупности превышают 100 миллионов рублей.

Кроме того, участвовать в эксперименте предлагается квалифицированным инвесторам, которые соответствуют действующему законодательству.

Для финансовых организаций, которые также захотят инвестировать в цифровую валюту, Банк России может разрешить это при условии соблюдения "регуляторных требований с учётом уровня и характера рисков такого актива".

Напомним, что Госдума легализовала майнинг криптовалют в России. В ноябре 2024 года президент Владимир Путин подписал закон о налогообложении криптовалют.