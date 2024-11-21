Депутаты предлагают лишать льгот на электроэнергию за занятие майнингом Бизнес

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Член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких предложил лишать льготного тарифа на электроэнергию тех, кто занимается майнингом. Как сообщает ТАСС, соответствующие предложения депутат направил письмом вице-премьеру Татьяне Голиковой.

"Предлагается внести соответствующие изменения в действующее законодательство в части отмены льгот для лиц из числа льготных категорий, которые имеют право на применение льготного тарифа на электроэнергию или получают субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, занимающихся майнингом", - говорится в документе.

Депутат отметил, что в последние годы резко вырос интерес к криптовалютам и майнингу, который порой совершается с использованием льгот на электроэнергию, которые предоставляются государством для определенных категорий граждан. Борис Гладких считает, что использование льгот на электроэнергию для майнинга влечет за собой не только экономические потери, но и негативные социальные последствия.

Напомним, что президент России подписал закон о налогообложении криптовалют.