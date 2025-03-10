Суд продлил арест экс-ректора НГАТУ Воротникова Происшествия

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Московский районный суд Нижнего Новгорода продлил срок содержания под стражей бывшего ректора НГАТУ Игоря Воротникова. Он останется под арестом как минимум до 13 мая. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции.

Воротникова задержали на работе 14 января. Следствие полагает, что экс-глава вуза оформлял иностранных граждан на бюджетные места фиктивно, при этом они не планировали учиться.

По данным следствия, мигранты получали статус студентов без сдачи обязательных экзаменов по русскому языку, истории и законодательству России. Они фактически не посещали вуз, но могли официально работать в регионе. Руководитель же получал улучшенные показатели и премии.

В результате Воротникову предъявлены обвинения по двум статьям: злоупотребление должностными полномочиями и организация незаконной миграции.

Ранее в Нижнем Новгороде был задержан директор нижегородского филиала РАНХиГС Александр Парамонов. Фигурантом уголовного дела о взятках стал не только он, но и его подчиненные.