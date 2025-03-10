Средний возраст установленных в Нижнем Новгороде аттракционов достигает 11 лет Общество

Карусели в парках Нижнего Новгорода в среднем старше 10 лет, сообщает НТА-Приволжье.

По данным инспекции Гостехнадзора, возраст одного аттракциона составляет 11 лет. Всего в Нижнем Новгороде на регистрации находится 61 аттракцион.

У каждого такого элемента есть действующий акт технического освидетельствования от 2024 года.

Отмечается, что после истечения срока документа по каждой карусели примут отдельное решение о продлении либо запрете эксплуатации.

Напомним, что зону с аттракционами планируют создать в районе Мещерского озера в Нижнем Новгороде.

Сообщалось, что парк имени 1 мая закрывается для продолжения ремонтных работ. Ранее в этот парк привезли четыре аттракциона.