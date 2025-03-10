ДТП в Сормовском районе закончилось гибелью одного из участников Происшествия

Фото: ГИБДД России по Нижегородской области

В Сормовском районе 40-летний мужчина совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте, сообщает городское управление ГИБДД.

Водитель иномарки сбил мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. Пострадавший получил тяжелые травмы и был госпитализирован. В момент ДТП пешеход находился в состоянии опьянения. Через 10 дней после аварии он скончался в больнице.

Ранее сообщалось, с 7 по 9 марта сотрудники ГАИ зафиксировали более 400 нарушений ПДД и выявили 26 нетрезвых водителей.