ДТП в Сормовском районе закончилось гибелью одного из участников

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В Сормовском районе 40-летний мужчина совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте, сообщает городское управление ГИБДД.
Водитель иномарки сбил мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. Пострадавший получил тяжелые травмы и был госпитализирован. В момент ДТП пешеход находился в состоянии опьянения. Через 10 дней после аварии он скончался в больнице.
Ранее сообщалось, с 7 по 9 марта сотрудники ГАИ зафиксировали более 400 нарушений ПДД и выявили 26 нетрезвых водителей.
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