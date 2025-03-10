Автобусный маршрут А-9 предложили сократить в Нижнем Новгороде Общество

Разработчики научно-исследовательской работы по моделированию маршрутной сети предложили изменить схему движения автобуса А-9 "Красное Сормово — Улица Космическая". Его конечную остановку планируют перенести в микрорайон Соцгород-2 на улице Советской Армии. Об этом сообщили в ЦРТС региона.

Участок маршрута от улицы Космической до улицы Строкина планируют исключить. По информации ЦРТС, жители этого района смогут воспользоваться автобусами А-38 "станция Петряевка — станция метро Стрелка" и А-87 "ЖК Торпедо — катер Герой"

Причиной возможных изменений стали низкий пассажиропоток на данном отрезке и наличие дублирующих маршрутов, которые курсируют чаще, чем А-9.

"Окончательное решение о внесении изменений будет приниматься с учетом мнения жителей города", — отметила Матясова.

Ранее сообщалось, что трамвайные пути на Окском съезде планируется заменить к сентябрю.