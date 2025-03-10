Автобусный маршрут А-9 предложили сократить в Нижнем Новгороде

Разработчики научно-исследовательской работы по моделированию маршрутной сети предложили изменить схему движения автобуса А-9 "Красное Сормово — Улица Космическая". Его конечную остановку планируют перенести в микрорайон Соцгород-2 на улице Советской Армии. Об этом сообщили в ЦРТС региона.
Участок маршрута от улицы Космической до улицы Строкина планируют исключить. По информации ЦРТС, жители этого района смогут воспользоваться автобусами А-38 "станция Петряевка — станция метро Стрелка" и А-87 "ЖК Торпедо — катер Герой"
Причиной возможных изменений стали низкий пассажиропоток на данном отрезке и наличие дублирующих маршрутов, которые курсируют чаще, чем А-9.
"Окончательное решение о внесении изменений будет приниматься с учетом мнения жителей города", — отметила Матясова.
Ранее сообщалось, что трамвайные пути на Окском съезде планируется заменить к сентябрю.
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