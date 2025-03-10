ЦРТС проверил чистоту автобусов после жалоб нижегородцев Общество

Сотрудники Центра развития транспортных систем проверили чистоту автобусов в Нижнем Новгороде после жалоб горожан. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

По данным профильного министерства, нарушения подтвердились у ООО "Мещеряков и Компания", ООО "Футбол", ООО "Автолигатранс-НН". Им направлены предостережения, а виновных привлекут к ответственности.

При этом у "НПАТа" и "Нижегородэлектротранса" нарушений в части чистоты подвижного состава не выявлено. Как рассказали в ГП "НПАТ", их автобусы проходят мойку дважды в день: до выхода на первый рейс и после окончания смены. Также там отметили, что стараются оперативно мыть полы в маршрутках.

Ранее сообщалось, что перевозчики в Нижнем Новгороде начали получать штрафы за несоблюдение условий госконтрактов.