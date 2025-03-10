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Общество

Нижегородцев предупредили о введении одностороннего движения около планетария

14 марта 2025 19:09  [1] Общество

Фото: пресс-служба администрации города

С 3 апреля вводится одностороннее движение транспорта на улицах Марата и Революционной. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Изменения коснутся участков дороги около Нижегородского цирка и Планетария. Реорганизация транспортного движения производится для обеспечения беспрепятственного проезда на узких параллельных улицах с сохранением парковочных мест.

Ранее сообщалось об ограничении движения на участке улицы Белинского в районе ТЦ "Небо" с 10 марта.

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Теги:
движение Дороги Транспорт
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