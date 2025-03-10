Движение по Белинке в районе ТЦ "Небо" ограничили из-за ремонта Общество

Движение на участке улицы Белинского в районе ТЦ "Небо" в Нижнем Новгороде ограничили с 10 марта. Как рассказали в городском "Центре организации дорожного движения", речь идет об отрезке улицы от площади Лядова до улицы Кулибина.

Также частично перекрыта и улица Кулибина, в районе перекрестка с Белинского. Все ограничения связаны с ремонтными работами и продлятся до окончания ремонта.

Отмечается, что водители могут проехать с Белинки на улицу Пушкина по трамвайным путям попутного направления. Кроме того, объезд возможен по площади Лядова и улице Крупской либо по улицам Тимирязева и Пушкина.

Ранее сообщалось, что число дорог, которые будут отремонтированы в Нижнем Новгороде в 2025 году, увеличили.