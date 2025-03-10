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Общество

Движение по Белинке в районе ТЦ "Небо" ограничили из-за ремонта

13 марта 2025 10:45  [58] Общество

Движение на участке улицы Белинского в районе ТЦ "Небо" в Нижнем Новгороде ограничили с 10 марта. Как рассказали в городском "Центре организации дорожного движения", речь идет об отрезке улицы от площади Лядова до улицы Кулибина.

Также частично перекрыта и улица Кулибина, в районе перекрестка с Белинского. Все ограничения связаны с ремонтными работами и продлятся до окончания ремонта.

Отмечается, что водители могут проехать с Белинки на улицу Пушкина по трамвайным путям попутного направления. Кроме того, объезд возможен по площади Лядова и улице Крупской либо по улицам Тимирязева и Пушкина.

Ранее сообщалось, что число дорог, которые будут отремонтированы в Нижнем Новгороде в 2025 году, увеличили.

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Теги:
Дороги ограничения Ремонт дорог
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