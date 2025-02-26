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Общество

Расширен список дорог, которые отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2025 году​

27 февраля 2025 10:55  [122] Общество

Перечень дорог, запланированных к ремонту в этом году в Нижнем Новгороде, значительно расширился. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.  

Изначально список был опубликован в январе, но благодаря поддержке губернатора Глеба Никитина его удалось существенно дополнить. Теперь в него входит более 30 объектов, среди которых крупные транспортные артерии и дороги, ведущие к значимым городским местам.  

На нескольких улицах уже завершена замена трамвайных путей, и следующим этапом станет ремонт дорожного полотна. Так, капитальный ремонт запланирован на улице Белинского (с расширением проезжей части, ремонтом ливневой канализации и колодцев); на улицах Пискунова, Алексеевской, Ошарской, Октябрьской (по двухлетнему контракту); на улицах Малой Покровской, Зои Космодемьянской и в Чернопрудском переулке. 

Работы по реконструкции ожидаются на улицах Обозной и Гоголя. Еще в планах построить новую дорогу на улице Большие Овраги (по двухлетнему контракту). 

Запланирован также ремонт дорог на улицах Большие Овраги, Шевченко, Малой Ямской, Ижорский, участке Московского шоссе, проспекте Молодежном, Канавинском мосту, улице Центральной в Новинках, улицах Володарского, Академика Блохиной, Красносельской, Лысогорской, Старокузнечихинской. 

Дополнительно планируется сделать парковку возле парка "Швейцария".

Генеральный директор МКУ "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей" Андрей Левдиков отметил, что специалисты ведомства будут контролировать ход работ на всех этапах. Особое внимание уделят проверке качества материалов, технологий ремонта и координации с ресурсоснабжающими организациями.  

По словам Юрия Шалабаева, масштабы обновления дорожной сети города стали беспрецедентными. В ближайшее время мэрия представит отдельный список улиц, где запланирован карточный ремонт, который также станет рекордным.  

Работы ведутся в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", который призван повысить качество дорог и сделать городскую среду более удобной для жителей и гостей Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что по проекту "Вам решать!" в 2025 году будут отремонтированы 24 участка дорог Нижнего Новгорода.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Нацпроект Ремонт дорог
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